Зеленский обратился к Кабмину с предложениями

Президент Владимир Зеленский и обратился к Кабинету министров с рядом предложений, в частности, по определению правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.





Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля Зеленский предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы для внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).





Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.





Кроме того, отмечается в сообщении, правительству поручено обеспечить защиту данных и информации, полученных контролирующими органами из отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученным из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом. Подчеркивается, что должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации.





Глава государства обратился к Кабмину с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании.





"Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - отмечается в сообщении.





Также правительству поручено подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечению четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года.



