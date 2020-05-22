Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 20 000

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 358 пациентов, но было выявлено 442 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.





На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 20 148 украинцев, 588 человек умерли, 6 585 пациентов выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 442 новых случая заболевания (сутками ранее - 476), 9 человек умерли (сутками ранее - 15), выздоровели 358 пациентов (сутками ранее - 272).





На амбулаторном лечении находится 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медиков. Госпитализация понадобилась для 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков.





Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 256 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.



