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Новости
Украина
22 мая 20, 12:58
Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 20 000
COVID-19
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На сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у 20 148 украинцев, 588 пациентов умерли. от болезни
В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 358 пациентов, но было выявлено 442 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 20 148 украинцев, 588 человек умерли, 6 585 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 442 новых случая заболевания (сутками ранее - 476), 9 человек умерли (сутками ранее - 15), выздоровели 358 пациентов (сутками ранее - 272).

На амбулаторном лечении находится 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медиков. Госпитализация понадобилась для 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 256 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

Источник: https://news.liga.net/
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