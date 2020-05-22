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Новости
Украина
22 мая 20, 21:05
Зеленскому предложили передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киево-Печерская лавра
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Глава государства заявил, что этот вопрос находится в сфере полномочий Кабинета министров.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 мая, ответил на петицию, автор которой призывает расторгнуть договор об использовании Киево-Печерской лавры УПЦ МП и передать храм в пользование ПЦУ.

В своем ответе Зеленский заявил, что в этом вопросе субъектом управления является Кабинет министров Украины.

"Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины Об управлении объектами государственной собственности Кабинет министров Украины является субъектом управления, что определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе президента.

Он также подчеркнул, что согласно Конституции, органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Отметим, петицию № 22/092966-эп, размещенную на сайте Президента 15 апреля, поддержало 27 505 граждан при 25 000 необходимых.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники.

Напомним, в начале года Минкульт заявил о пропаже из Лавры ценностей.
Korrespondent
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