Как области будут выходить из карантина?

Украина постепенно выходит из карантина, но на следующий этап смогли перейти не все области. Критерия всего три - количество больных, загруженность койко-мест в больницах и охват населения тестированием на коронавирус.
Количество больных должно быть меньше, чем 12 на 100 тысяч человек, загруженность мест в больницах – менее 50%, а тесты сдать – больше 12 человек на 100 тысяч. Не прошли эти критерии 11 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области, а также Киев и Киевская область.
Несмотря на это в том же Киеве готовятся полноценно запускать наземный транспорт с 23 мая и восстанавливать работу метро с 25 мая.
Корреспондент.netразбирался в статистике.
Что разрешают
С 22 мая:
- проведение спортивных соревнований (до 50 участников без зрителей) по согласованию с Минздравом;
- проведение религиозных мероприятий (не больше 1 человека на 10 квадратных метров);
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, межгородском внутриобластном и международном сообщении;
- деятельность отелей (кроме хостелов) - без ресторанов, спа, бассейнов, конференц-комнат.
С 25 мая:
- метрополитен и детские сады.
С 1 июня:
- спортзалы и фитнес-центры (групповые занятия до 10 человек);
- посещение занятий в учебных заведениях (до 10 человек в группе);
- железнодорожные перевозки всех видов внутреннего сообщения (электрички, межгородской и межрегиональный ж/д- транспорт и поезда дальнего сообщения);
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
С 10 июня:
- деятельность заведений общепита. В частности, прием клиентов в помещении, а не только на террасах;
- работа заведений культуры (прием посетителей согласно решению собственника);
- культурные мероприятия - не больше 1 человека на 5 кв.м;
- деятельность заведений, которые предоставляют услуги по размещению гостей.
С 15 июня:
- запланировано открытие аэропортов и возобновление авиарейсов.
При этом во всех заведениях и транспорте обязательна регулярная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции, защитные маски.
Кто не смягчает
Власти Киевской области сообщили, что с 22 мая не будут смягчать карантин, поскольку в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. На Буковине худшая ситуация в стране, так что там тоже карантин не послабляют.
Закарпатская область из карантина тоже не выходит, винят в этом чиновники вспышку заболевания в психоневрологическом интернате в Мукачево.
На Волыне показатель заболеваемости составляет 15,3 на 100 тысяч человек, что тоже не позволяет выйти из карантина.
Киев настаивает
Виталий Кличко попросил Кабмин разрешить Киеву начать второй этапвыхода с карантина со сфер, которые критично необходимы городу и бизнесу – возобновить работу транспорта с 23 мая и магазинов площадью до 1000 квадратных метров.