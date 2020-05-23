Сутки в ООС: 12 обстрелов, один раненый

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников возле Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север по защитникам Новолуганского и Луганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, 22 мая украинские военные уничтожили двух противников и еще одного ранили.

От начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, за сутки 21 мая на Донбассе зафиксировали семь обстрелов, один украинский военный погиб, двое были ранены и еще пять получили боевые травмы.

А днем ранее сепаратисты совершили 19 обстрелов по позициям ВСУ. Тогда были ранены три бойца ВСУ.