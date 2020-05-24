Смерть нардепа Давыденко: фото с места происшествия. (18+)

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора".





"Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование будет осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - отмечается в сообщении.

Также на сайте ОГПУ обнародовано фото пистолета.

Фото с места события опубликовало tk.media.

Отметим, что последняя запись на facebook-странице Давыденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.













Замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что тело найдено в туалете.













"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - отметил он.





Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давиденко как убийство. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.





