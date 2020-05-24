Послабления: как сделать возвращение в офис комфортным

Второй этап послабления карантина и возобновление работы общественного транспорта означают, что в теории уже с 25 мая большая часть страны сможет вернуться к прежнему ритму жизни. Но готовы к этому поворотному моменту далеко не все.
- В то время, как я более двух месяцев находилась на самоизоляции, моя коллега выставляла фотографии в больших компаниях – то она в лесу на шашлыках, то на озере с друзьями, то в гостях, - жалуется знакомая. – На работе наши рабочие столы стоят рядом, и мне совершенно не хочется теперь сидеть рядом с ней нос к носу. Для чего я себе два месяца отказывала даже в прогулках – чтобы теперь подвергать себя риску на работе? То есть, весь мой карантин насмарку – я просто так вычеркнула два месяца из жизни? Тем более, что очевидно: как только начнет ходить общественный транспорт, социальная жизнь коллеги станет еще более бурной.
Судя по комментариям на форумах, моя знакомая не одинока. О том, насколько безопасно выходить после двухмесячной изоляции в офисы, где на небольшом пространстве сосредоточатся десятки людей со всех концов города, задумываются многие. Тем более, что особо ничего не поменялось: вряд ли кто-то в здравом уме станет утверждать, что ситуация 21 мая кардинально отличается от ситуации 22 мая. А ведь мы по-прежнему тесно контактируем с семейной "группой риска" - родителями, бабушками-дедушками, родственниками с хроническими заболеваниями и т.д.
Не забывайте об обеденном перерыве и прогулке с кофе. Фото: Фото: REUTERS/Gleb Garanich. Входим в рабочий ритм
Опасения заразиться в "дружном коллективе" - это только половина проблем. Ведь нас еще ждет дорога на работу в любую погоду несколькими видами транспорта, утренние и вечерние пробки, а также нервотрепка в связи с несоблюдением другими пассажирами дистанции и масочного режима. Плюс необходимость рано вставать, жить по рабочему графику и больше двигаться - ослабленные удаленкой организмы уже давно от этого отвыкли.
Понимая серьезность момента, свои советы по поводу того, как правильно подготовиться к окончанию карантина и выходу на работу, дали эксперты ведущих кадровых порталов страны. Так, например, портал Work.ua советует входить в "рабочий ритм" еще до выхода на работу: раньше ложиться и раньше вставать, составить план на день и следовать ему. Имеет смысл добавить в расписание физические нагрузки, особенно, если в период карантина их количество было сведено к минимуму.
Если карантин приостановил работу над какими-то проектами и задачами, стоит освежить их в памяти: перечитать документы, освежить знания, записать новые идеи. Работающим на производстве будет не лишним просмотреть должностные инструкции, подготовить рабочую одежду, подготовить инструменты и т.д.
Выйдя на работу, не стоит хвататься за все сразу. Планируйте свой день: выделите время на выполнение каждого дела и не забудьте добавить время на обед и кофе – пренебрегать небольшими паузами в разгар рабочего дня было бы ошибкой.
Поскольку сейчас ни у кого нет возможности не то что уехать в отпуск, но даже планировать его, важно установить баланс между рабочими и выходными днями. Не надо пытаться сделать за неделю все, что было не сделано за два месяца – это чревато еще большим выгоранием. Посвятите выходные занятию, которое заряжает вас энергией, общайтесь с друзьями и близкими, ходите гулять и не заглядывайте два дня в рабочую почту!Готовимся морально
Любые изменения в привычном укладе жизни – это стресс, так что надо быть готовым к необходимости адаптации после выхода на работу. Не исключено, что придется испытать весь спектр негативных эмоций – от усталости и грусти до раздражения и бессилия.
Поскольку в первые дни работы всем будет примерно одинаково некомфортно, во многих коллективах станет больше конфликтов. Этому способствует еще и то обстоятельство, что на карантине мы общались с коллегами, в основном, письменно – а это общение гораздо мягче, чем личное, и позволяет сглаживать непростые рабочие ситуации. Теперь же стратегия "избегания и подавления" может сыграть злую шутку, когда накопленное раздражение выльется на коллег после выхода в офис.
Учитывая вышесказанное, неплохо было бы – чисто для повышения настроения – вспомнить о нескольких плюсах офисной работы, которые за время карантина уже как-то подзабылись.
Во-первых, на работе можно посвящать все время решению рабочих задач, не отвлекаясь на домашние дела, членов семьи и бытовые мелочи. Все же рабочий график очень дисциплинирует.
Во-вторых, мы наконец-то встретимся с коллегами, за которыми, будем откровенны, уже успели соскучиться.
В-третьих, в офисе никому не грозят скука и одиночество – главные спутники самоизоляции. А смена обстановки самым благотворным образом сказывается на настроении.
О том, что справиться с эмоциональным выгоранием от сидения в четырех стенах поможет офис, говорят и эксперты портала rabota.ua. По их мнению, после карантина офис может стать "волшебной таблеткой", которая вернет график в вашу жизнь. Здесь у вас будет меньше шансов сидеть за компьютером до ночи или обедать прямо на рабочем месте. А коммуникация с коллегами и уход из домашней обстановки смогут вернуть удовольствие к работе и жизни в целом.
Аналитики портала hh.ua и вовсе считают, что о психоэмоциональном состоянии сотрудников было бы неплохо позаботиться работодателям. Портал приводит в пример компании, которые добавили позитив в ежедневные коммуникации: от организации флешмобов до стимулирования домашних тренировок.
В офисе необходимо обеспечить безопасность сотрудников – антисептики, маски и т.п. Фото: Фото: REUTERS/Yves Herman. Санитарные нормы – это наше все!
В Минздраве также обеспокоены тем, как украинцы будут возвращаться к прежней жизни, и уже даже подготовили список действий для предупреждения распространения коронавируса на рабочих местах.
В частности, для того, чтобы работа в помещении стала безопасней, Минздрав рекомендует работодателям:обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами; организовать место на входе для обработки рук; нанести маркировку, чтобы обозначить 1,5 метра дистанции перед входом в помещение; обеспечить влажную уборку и проветривание каждые два часа; обеспечить централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты; временно не допускать к работе лиц из группы риска.
Говоря откровенно, некоторые пункты из этого перечня вызывают недоумение. Например, вряд ли будет эффективна полутораметровая дистанция при входе в офис, если сотрудники сидят по 8-9 часов буквально бок о бок. С другой стороны, возможно, этот как раз тот случай, когда "лучше перебдеть, чем недобдеть".
Правила безопасности для сотрудников от Минздрава предусматривают ежедневный температурный скрининг перед началом рабочего дня, обязательное ношение маски в помещении, регулярное мытье рук и их обработку антисептиком, избегание контактов с людьми с признаками заболевания.
- Уверена, что с удаленки 25 мая выйдут на работу далеко не все: от четверти до трети компаний оставят работать сотрудников дистанционно, - отметила в комментарии "КП" в Украине" бизнес-коуч Марина Деркач. – Это не значит, что удаленка осталась с нами навсегда, хотя и такой вариант исключать не стоит. Просто работодатели, понимая, что выполнить все санитарные рекомендации им не по силам, сделают выход в офисы более плавным: например, оставят работать часть персонала дистанционно еще на месяц или даже на все лето, продлят дистанционную занятость для сотрудников из групп риска или разрешат подчиненным возвращаться в офисы по желанию. А еще можно использовать разрешение продолжить работать удаленно как некое дополнительное "поощрение" и, например, оставить на дистанционной работе тех сотрудников, которые показали, что работают из дома не менее эффективно.
Не исключено, что человечество ждет вторая, не менее опасная вспышка эпидемии, лекарства от которой по-прежнему нет.