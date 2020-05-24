Послабления: как сделать возвращение в офис комфортным

Второй этап послабления карантина и возобновление работы общественного транспорта означают, что в теории уже с 25 мая большая часть страны сможет вернуться к прежнему ритму жизни. Но готовы к этому поворотному моменту далеко не все.

- В то время, как я более двух месяцев находилась на самоизоляции, моя коллега выставляла фотографии в больших компаниях – то она в лесу на шашлыках, то на озере с друзьями, то в гостях, - жалуется знакомая. – На работе наши рабочие столы стоят рядом, и мне совершенно не хочется теперь сидеть рядом с ней нос к носу. Для чего я себе два месяца отказывала даже в прогулках – чтобы теперь подвергать себя риску на работе? То есть, весь мой карантин насмарку – я просто так вычеркнула два месяца из жизни? Тем более, что очевидно: как только начнет ходить общественный транспорт, социальная жизнь коллеги станет еще более бурной.

Судя по комментариям на форумах, моя знакомая не одинока. О том, насколько безопасно выходить после двухмесячной изоляции в офисы, где на небольшом пространстве сосредоточатся десятки людей со всех концов города, задумываются многие. Тем более, что особо ничего не поменялось: вряд ли кто-то в здравом уме станет утверждать, что ситуация 21 мая кардинально отличается от ситуации 22 мая. А ведь мы по-прежнему тесно контактируем с семейной "группой риска" - родителями, бабушками-дедушками, родственниками с хроническими заболеваниями и т.д.

Опасения заразиться в "дружном коллективе" - это только половина проблем. Ведь нас еще ждет дорога на работу в любую погоду несколькими видами транспорта, утренние и вечерние пробки, а также нервотрепка в связи с несоблюдением другими пассажирами дистанции и масочного режима. Плюс необходимость рано вставать, жить по рабочему графику и больше двигаться - ослабленные удаленкой организмы уже давно от этого отвыкли.

Понимая серьезность момента, свои советы по поводу того, как правильно подготовиться к окончанию карантина и выходу на работу, дали эксперты ведущих кадровых порталов страны. Так, например, портал Work.ua советует входить в "рабочий ритм" еще до выхода на работу: раньше ложиться и раньше вставать, составить план на день и следовать ему. Имеет смысл добавить в расписание физические нагрузки, особенно, если в период карантина их количество было сведено к минимуму.

Если карантин приостановил работу над какими-то проектами и задачами, стоит освежить их в памяти: перечитать документы, освежить знания, записать новые идеи. Работающим на производстве будет не лишним просмотреть должностные инструкции, подготовить рабочую одежду, подготовить инструменты и т.д.

Выйдя на работу, не стоит хвататься за все сразу. Планируйте свой день: выделите время на выполнение каждого дела и не забудьте добавить время на обед и кофе – пренебрегать небольшими паузами в разгар рабочего дня было бы ошибкой.

Поскольку сейчас ни у кого нет возможности не то что уехать в отпуск, но даже планировать его, важно установить баланс между рабочими и выходными днями. Не надо пытаться сделать за неделю все, что было не сделано за два месяца – это чревато еще большим выгоранием. Посвятите выходные занятию, которое заряжает вас энергией, общайтесь с друзьями и близкими, ходите гулять и не заглядывайте два дня в рабочую почту!

Любые изменения в привычном укладе жизни – это стресс, так что надо быть готовым к необходимости адаптации после выхода на работу. Не исключено, что придется испытать весь спектр негативных эмоций – от усталости и грусти до раздражения и бессилия.

Поскольку в первые дни работы всем будет примерно одинаково некомфортно, во многих коллективах станет больше конфликтов. Этому способствует еще и то обстоятельство, что на карантине мы общались с коллегами, в основном, письменно – а это общение гораздо мягче, чем личное, и позволяет сглаживать непростые рабочие ситуации. Теперь же стратегия "избегания и подавления" может сыграть злую шутку, когда накопленное раздражение выльется на коллег после выхода в офис.

Учитывая вышесказанное, неплохо было бы – чисто для повышения настроения – вспомнить о нескольких плюсах офисной работы, которые за время карантина уже как-то подзабылись.

Во-первых, на работе можно посвящать все время решению рабочих задач, не отвлекаясь на домашние дела, членов семьи и бытовые мелочи. Все же рабочий график очень дисциплинирует.

Во-вторых, мы наконец-то встретимся с коллегами, за которыми, будем откровенны, уже успели соскучиться.

В-третьих, в офисе никому не грозят скука и одиночество – главные спутники самоизоляции. А смена обстановки самым благотворным образом сказывается на настроении.

О том, что справиться с эмоциональным выгоранием от сидения в четырех стенах поможет офис, говорят и эксперты портала rabota.ua. По их мнению, после карантина офис может стать "волшебной таблеткой", которая вернет график в вашу жизнь. Здесь у вас будет меньше шансов сидеть за компьютером до ночи или обедать прямо на рабочем месте. А коммуникация с коллегами и уход из домашней обстановки смогут вернуть удовольствие к работе и жизни в целом.

Аналитики портала hh.ua и вовсе считают, что о психоэмоциональном состоянии сотрудников было бы неплохо позаботиться работодателям. Портал приводит в пример компании, которые добавили позитив в ежедневные коммуникации: от организации флешмобов до стимулирования домашних тренировок.

В Минздраве также обеспокоены тем, как украинцы будут возвращаться к прежней жизни, и уже даже подготовили список действий для предупреждения распространения коронавируса на рабочих местах.

В частности, для того, чтобы работа в помещении стала безопасней, Минздрав рекомендует работодателям:

Говоря откровенно, некоторые пункты из этого перечня вызывают недоумение. Например, вряд ли будет эффективна полутораметровая дистанция при входе в офис, если сотрудники сидят по 8-9 часов буквально бок о бок. С другой стороны, возможно, этот как раз тот случай, когда "лучше перебдеть, чем недобдеть".

Правила безопасности для сотрудников от Минздрава предусматривают ежедневный температурный скрининг перед началом рабочего дня, обязательное ношение маски в помещении, регулярное мытье рук и их обработку антисептиком, избегание контактов с людьми с признаками заболевания.

- Уверена, что с удаленки 25 мая выйдут на работу далеко не все: от четверти до трети компаний оставят работать сотрудников дистанционно, - отметила в комментарии "КП" в Украине" бизнес-коуч Марина Деркач. – Это не значит, что удаленка осталась с нами навсегда, хотя и такой вариант исключать не стоит. Просто работодатели, понимая, что выполнить все санитарные рекомендации им не по силам, сделают выход в офисы более плавным: например, оставят работать часть персонала дистанционно еще на месяц или даже на все лето, продлят дистанционную занятость для сотрудников из групп риска или разрешат подчиненным возвращаться в офисы по желанию. А еще можно использовать разрешение продолжить работать удаленно как некое дополнительное "поощрение" и, например, оставить на дистанционной работе тех сотрудников, которые показали, что работают из дома не менее эффективно.​

Не исключено, что человечество ждет вторая, не менее опасная вспышка эпидемии, лекарства от которой по-прежнему нет.