На Черновол завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований предъявило еще одно обвинение бывшему народному депутату Татьяне Черновол - в нелегальном владении оружием из-за найденного при обыске автомата. Об этом это она сообщила журналистам "Громадське" во время акции на Майдане "Стоп реванш".

- Я хотела выяснить, в чем тут суть. Автомат же легальный, наградной. На него есть соответствующие документы, которые датированы 16 октября 2014 года. И сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, а значит – нелегально, - заявила Черновол.

Сама экс-нардеп утверждает, что автомат является наградным и это ее трофей из зоны АТО. В то же время она не отрицает, что документов на владение оружием не имеет.

- С юридической точки зрения это нелегально, но это снова дело против добровольцев, - подчеркнула она.

По словам подозреваемой, на сегодня правоохранители уже назначили ряд экспертиз по новому уголовному делу.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В дом экс-нардепа Татьяны Черновол в селе Гора Бориспольского района утром 10 апреля нагрянула полиция с обысками. В этот же день ей вручили подозрение об умышленном убийстве администратора офиса "Партии Регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года.

По версии следствия, Татьяна Черновол вместе с неустановленными личностями забросала офис "Партии Регионов" по адресу ул. Липская, 10 в Киеве, "коктейлями Молотова", из-за этого в здании произошел пожар. Владимир Захаров в то время находился в серверной на первом этаже и умер от отравления угарным газом.

В деле об убийстве Татьяну Черновол 14 апреля посадили под домашний арест. Под зданием суда ее активно поддерживали Порошенко, Турчинов, Яценюк, Геращенко и другие.

24 апреля Киевский апелляционный суд 24 изменил меру пресечения для Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.