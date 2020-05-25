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Украина
24 мая 20, 16:37
Девять регионов не готовы к ослаблению карантина
коронавирус
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По данным Минздрава, девять регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

По состоянию на 24 мая девять регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованной информации, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Данные МОЗ свидетельствуют, что указанные регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) или охвата тестированием.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.
liga.net
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