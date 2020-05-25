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24 мая 20, 20:21
У Кличко показали, как подготовили метро: видео
метро
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Накануне возобновления работы столичного метрополитена мэр Виталий Кличко показал, как его подготовили для соблюдения пассажирами правил безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео из столичного метрополитена, который после ослабления карантина 25 мая заработает в обычном режиме, и напомнил правила безопасного пользования общественным транспортом. Видеозапись опубликована в Telegram мэра столицы.

"Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен – с соблюдением всех мер безопасности", – написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Мэр призвал не пренебрегать правилами безопасности.

На обнародованном мэром Киева видео показано, что в столичном метрополитене нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.

23 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус), а также магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая заработает:  метро в обычном режиме; все рынки и ярмарки; детские и спортивные площадки в парках и скверах.
liga.net
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