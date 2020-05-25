Как сходить в больницу и ничем не заразиться

В МОЗ Украины рассказали, как сходить в больницу и не подхватить инфекционное заболевание. Основные правила посещения лечебных учреждений озвучила заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля Национальной детской специализированной больницы"ОХМАТДЕТ" Екатерина Сояк.

- Важно держать дистанцию с больным, если у него признаки респираторного заболевания, даже если это ваш друг или родственник. Если это возможно, попросите надеть хирургическую маску. При посещении больных и друзей в больнице придерживайтесь правил, установленных в больнице. Например, использование одноразовой одежды, это защитит от загрязнения микробами ваши домашние вещи. Не садитесь на кровать больного, сведите до минимума прикасания к тумбочкам и личным вещам пациента, - советует эксперт министерства здравоохранения.

- Если сами посещаете врача, например, с ребенком, лучше берите с собой игрушки, которые можно легко продезинфицировать после визита. Не стоит брать мягкие игрушки и игрушки с большим количеством мелких деталей. Если есть запись по телефону или через систему электронной записи – обязательно пользуйтесь ими. Приходите четко к своему времени. Если пришли раньше, лучше подождать своего приема на улице.

В МОЗ напомнили, что есть три основных способа подхватить инфекцию: через непосредственный контакт, воздушно-капельным путем или через предметы обихода.

Стоит ли продолжать подобные мероприятия на постоянной основе, "КП" в Украине" спросила у врача-эпидемиолога, специалиста Национальной экспертной группы по информационному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк.