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Новости
Украина
25 мая 20, 12:53
Названа численность населения Украины: нас стало меньше
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Численность населения Украины на начало этого года составляла чуть менее 42 миллионов человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Государственная служба статистики назвала численность населения Украины на 1 января 2020 года. По официальным данным нас было 41 миллион 902,4 тысяч человек.

Данные приводятся без учета аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Отмечается, что с 1 января 1990 года население нашей страны сократилось на 9 миллионов 936,1 тысяч человек – тридцать лет назад нас было 51 миллион 838,5 тысяч человек.

Также известно, что городское население Украины составляет 69,5%, а сельское – 30,5%: это 29 миллиона 139,3 тысяч и 12 миллиона 763,1 тысяч человек соответственно.

На начало этого года в нашей стране насчитали 461 город, 882 пгт и 28 376 сел.

В тему 18 мая 2020 года сообщалось, что больше половины украинцев считают, что страна движется куда-то не туда. И при этом счастливы.

14 мая 2020 года стало известно, в Украине может возникнуть дефицит воды.
Fraza.ua
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