В Киево-Печерской лавре отменили карантин

В Киево-Печерской лавре с понедельника, 25 мая, отменили карантинные ограничения, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.





Отмечается, что лавра будет работать с соблюдением социальной дистанции между верующими во время богослужений.





Напомним, лавра была закрыта на карантин с 13 апреля после вспышки коронавируса среди священнослужителей.





С сегодняшнего дня в Киеве также заработало метро и детские сады.



