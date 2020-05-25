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Украина
25 мая 20, 12:56
В Киево-Печерской лавре отменили карантин
Киево-Печерская лавра
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Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля. С тех пор коронавирусом переболели десятки священнослужителей.

В Киево-Печерской лавре с понедельника, 25 мая, отменили карантинные ограничения, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лавра будет работать с соблюдением социальной дистанции между верующими во время богослужений.

Напомним, лавра была закрыта на карантин с 13 апреля после вспышки коронавируса среди священнослужителей.

С сегодняшнего дня в Киеве также заработало метро и детские сады.
Korrespondent
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