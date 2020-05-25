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25 мая 20, 13:10
Прививка от гриппа повышает шансы заболеть коронавирусом
коронавирус
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По итогам исследования лаборатории Минобороны США выяснилось, что прививка от гриппа, как это не странно, повышает шансы заболеть коронавирусом.

Медицинская лаборатория Отделения санитарного надзора ВВС США по заказу министерства обороны США в 2019 году провела исследование среди воинского контингента на тему эффективности прививок от гриппа. Об этом пишет ДеньТВ со ссылкой на материалы исследования.

Исследование показало: особого эффекта прививка от гриппа не дает. Привитые болеют практически также, как и непривитые.

При этом выяснилось, что прививка от гриппа существенно повышает шансы заболеть коронавирусом. Речь идет о эффекте интерференции (вмешательство какого-либо фактора в работу биохимической системы, приводящее к нарушению процесса).

В исследовании отмечается: "Вакцинация против гриппа может повысить риск заражения другими респираторными вирусами — феномен, известный как вирусная интерференция".

Автор исследования Грег Г. Вольфф написал следующее: «Вирусная интерференция, спровоцированная вакциной, была в значительной степени связана с коронавирусом».
Fraza.ua
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