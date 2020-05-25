В Киеве почти вдвое снизилось суточное число заболевших

За минувшие сутки в Киеве выявили 29 случаев COVID-19, это почти в два раза меньше чем сутками ранее. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых заболевших - трое медиков. За сутки в столице госпитализированы 10 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2652 случая COVID-19, 60 человек умерли, 360 выздоровели.

Больше всего заболевших за сутки - в Святошинском районе, шесть человек.

Данные по районам:

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Дарницкий - 530 заболевших (4 за сутки);

Печерский - 425 (1);

Деснянский - 283 (3);

Соломенский - 239 (5);

Днепровский - 236 (1);

Голосеевский - 223 (4);

Оболонский - 202 (3);

Святошинский - 201 (6);

Шевченковский - 180 (1);

Подольский - 133 (1).