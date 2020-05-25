Крупнейшая немецкая авиакомпания возобновляет рейсы

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, со второй половины июня планирует возобновить авиарейсы.

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на Bild am Sonntag, речь идет минимум о 20 направлениях полетов.

Как отмечает издание, первые рейсы будут отправляться из главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне. Направления полетов включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу, то есть, довольно популярные среди туристов маршруты.

Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за коронавируса. Как известно, Lufthansa из-за пандемии теряет около миллиона евро в час, а более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa намерена возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий предположил, что международное авиасообщение в Украине могут начать возобновлять в июне.

Тем временем национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.

Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценного авиасообщения не будет.