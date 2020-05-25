"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко

Об этом сообщила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику", - написала Тимошенко.

Она также пожелала Олегу Мейдичу скорейшего выздоровления.

Кроме того, Юлия Тимошенко призвала украинцев во время ослабления карантина продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать правилами.