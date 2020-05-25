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Новости
Украина
25 мая 20, 14:31
Разумков разрешил нардепам служебные командировки
Дмитрий Разумков
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Речь идет о служебных командировках должностных лиц Рады, аппарата ВР, нардепов и их помощников-консультантов.
Спикер Верховной Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение №151, исключив пункт об отмене служебных командировок народных депутатов по Украине на период карантина. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте Верховной Рады.

"В связи с принятием Верховной Радой решения о работе с 18 мая 2020 года в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии ВР девятого созыва…, пункт 6 распоряжения главы ВР о дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни от 12 марта 2020 года №151 исключить", - отмечается документе.

Пункт 6 распоряжения спикера парламента предусматривал отмену на период карантина служебных командировок по территории страны должностных лиц Рады, аппарата ВР, нардепов и их помощников-консультантов.

Источник: https://news.liga.net/
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