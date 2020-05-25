Нацстратегия по созданию здоровой среды в школах

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию создания безопасной и здоровой среды в новой украинской школе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.





По указу, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.





Стратегия, в частности, предполагает решение следующих задач:





- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;





- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;





- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;





- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях;





- оснащение школ современным оборудованием для спортивных залов и площадок, современными бассейнами, раздевалками, душевыми, туалетами, новыми учебниками и пособиями, широкополосным доступом в интернет;





- улучшение медицинского обслуживания детей школьного возраста;





- информирование школьников о вакцинации, профилактике заболеваний, сохранении сексуального и репродуктивного здоровья;





- улучшение системы питания в школах, формирование культуры питания;





- развитие частно-государственного партнерства для обеспечения здоровой и безопасной образовательной среды.



