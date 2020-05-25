У Авакова создали "тайный" департамент полиции

12 марта в Национальной полиции создали Департамент защиты интересов общества и государства, основная информация о котором закрыта для общего доступа. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.





В Центре отмечают, что в ответе на запрос о новом департаменте в пресс-службе Нацполиции не сообщили данных об общей структуре, численности и заданиях департамента, аргументировав тем, что это является "служебной информацией".





Понятие "интересы общества и государства", которые должен защищать департамент, также не раскрыто.





В то же время в пресс-службе сообщили, что о "результатах деятельности" нового департамента будут отчитываться на сайте Нацполиции. Периодичность таких отчетов не указана.





Директор ЦПК Виталий Шабунин говорит, что, по его информации, новое структурное подразделение якобы унаследовало функции расформированного Департамента защиты экономики и, "вероятно, будет давить на бизнес и экономику, прикрываясь за ширмой служебной информации".