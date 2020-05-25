Киево-Печерская Лавра открывается после карантина

Сегодня, 25 мая, Киево-Печерская лавра открылась для молитв и посещений после карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП со ссылкой на викария митрополии епископа Барышевского Виктора.





В лавре просят прихожан придерживаться санитарных требований.





Всего, по данным властей Киева, в Киево-Печерской лавре выявили около 160 заразившихся COVID-19, также заболели десятки семинаристов и преподавателей духовной академии, которая находится на территории лавры. При этом большинство выздоровело еще в конце апреля, сообщал спикер УПЦ МП митрополит Климент.



