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Украина
25 мая 20, 14:40
Киево-Печерская Лавра открывается после карантина
Киево-Печерская Лавра
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В Киево-Печерской лавре переболели коронавирусом почти все монахи и насельники, включая наместника митрополита Павла, не менее трех человек умерло.
Сегодня, 25 мая, Киево-Печерская лавра открылась для молитв и посещений после карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП со ссылкой на викария митрополии епископа Барышевского Виктора.

В лавре просят прихожан придерживаться санитарных требований.

Всего, по данным властей Киева, в Киево-Печерской лавре выявили около 160 заразившихся COVID-19, также заболели десятки семинаристов и преподавателей духовной академии, которая находится на территории лавры. При этом большинство выздоровело еще в конце апреля, сообщал спикер УПЦ МП митрополит Климент.

Источник: https://news.liga.net/
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