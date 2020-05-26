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Новости
Украина
26 мая 20, 10:49
Отмена карантина: Ляшко рассказал о третьем этапе
метро
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Новый этап ослабления ограничительных мер намечен на 1 июня: откроются спортзалы, бассейны и заработают пассажирские перевозки по всей стране.

С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений. С началом лета откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки, сообщил главный санврач Виктор Ляшко во вторник, 26 мая.

"Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы", - добавил он.

Ляшко отметил, что вскоре Минздрав опубликует рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

"Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу", - добавил замминистра.

Ляшко напомнил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тысяч населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

Также Минздрав опубликовал инфографику уже отмененных ограничений.
Korrespondent
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