В Минздраве объяснили, когда могут открыть детские лагеря

В Украине детские лагеря могут открыть исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.





"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина, потому что для нас очень важно, чтобы риск заражения был практически минимальным, практически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - отметил Степанов.





Министр уточнил, что Минздрав оперативно предоставит соответствующие рекомендации перед открытием детских лагерей.



