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Новости
Украина
26 мая 20, 11:30
В Минздраве объяснили, когда могут открыть детские лагеря
Максим Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что пока детские лагеря открывать не будут, это возможно на последнем этапе выхода из карантина.
В Украине детские лагеря могут открыть исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина, потому что для нас очень важно, чтобы риск заражения был практически минимальным, практически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что Минздрав оперативно предоставит соответствующие рекомендации перед открытием детских лагерей.

Источник: https://news.liga.net/
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