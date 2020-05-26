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Новости
Украина
26 мая 20, 11:32
Семь областей не готовы к ослаблению карантина
COVID-19
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Днепропетровская область, по данным на утро 26 мая, готова к переходу на второй этап ослабления карантина.
Семь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина по критериям Министерства здравоохранения. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте министерства.

В Волынской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях инцидентность (число заболевших коронавирусом за последние семь дней на 100 000 человек) превышает установленный МОЗ уровень - 12.

В Луганской, Донецкой и Львовской областях делают меньше установленных МОЗ 12 тестов на 100 000 человек. 

В Черновицкой области, единственной в Украине, в больницах, где принимают пациентов с COVID-19, занято более 50% мест - 54,50%.



Источник: https://news.liga.net/
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