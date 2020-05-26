Семь областей не готовы к ослаблению карантина

Семь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина по критериям Министерства здравоохранения. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте министерства.





В Волынской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях инцидентность (число заболевших коронавирусом за последние семь дней на 100 000 человек) превышает установленный МОЗ уровень - 12.





В Луганской, Донецкой и Львовской областях делают меньше установленных МОЗ 12 тестов на 100 000 человек.





В Черновицкой области, единственной в Украине, в больницах, где принимают пациентов с COVID-19, занято более 50% мест - 54,50%.











