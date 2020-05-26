Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.56
USD
26.93
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 мая 20, 11:36
Экзамены в вузах могут проводить с 1 июня
экзамен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Минобразования отметили, что в основном украинские вузы готовы к проведению летней сессии дистанционно.
С 1 июня 2020 года в украинских высших учебных заведениях возможно проведение экзаменов в группах при условии не более десяти человек в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина. Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24.

"С 1 июня (экзамены, - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек", - отметила Мадзий.

По ее словам, это зависит от каждой отдельной административной территории, поскольку перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Чиновник напомнила, что в основном вузы готовы к проведению сессии в дистанционно.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Вузы ужесточили условия выдачи стипендии студентам
Минобразования отменило все льготы для абитуриентов
Вакарчук советует жаловаться в милицию на коррупцию в школах
В Украине закроют еще десять вузов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГБР прорвалось в музей Гончара с картинами Порошенко
noimageДело Майдана: экс-министр обороны заочно арестован
noimageМОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID
noimage"Нацкорпус" вступил в конфликт с полицией на пляже в Одессе
noimageСитуация у музея Гончара
Лента новостей