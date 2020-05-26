Экзамены в вузах могут проводить с 1 июня

С 1 июня 2020 года в украинских высших учебных заведениях возможно проведение экзаменов в группах при условии не более десяти человек в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина. Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24.





"С 1 июня (экзамены, - ред.) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек", - отметила Мадзий.





По ее словам, это зависит от каждой отдельной административной территории, поскольку перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС.





Чиновник напомнила, что в основном вузы готовы к проведению сессии в дистанционно.



