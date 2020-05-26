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Новости
Украина
26 мая 20, 12:01
Пассажирские поезда запустят раньше, чем планировалось
поезд
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Железная дорога возобновит пассажирские перевозки уже на этой неделе, говорит министр инфраструктуры.
Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине запустят уже на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось. Об этом заявил во вторник, 26 мая, министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы Завтрак с 1+1.

По его словам, билеты на поезда появятся в продаже уже в среду-четверг. Цены на них расти не будут, но летом ожидается сезонное подорожание, предупредил министр.

Криклий отметил, что первыми поедут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.

При этом железная дорога будет работать с ограничениями в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.

Кроме того Криклий сообщил, воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием на коронавирус, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.

Накануне сообщалось, что Укрзализныця начнет продажу билетов на поезда после того, как во всех областях сообщат об эпидемической готовности к запуску пассажирских перевозок. 

На данный момент к ослаблению карантинных ограничений не готовы семь областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская, и Черновицкая области.

Источник: https://korrespondent.net/
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