Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.56
USD
26.93
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 мая 20, 16:35
"Нацкорпус" вступил в конфликт с полицией на пляже в Одессе
нацкорпус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Одессе на 16 станции Большого Фонтана более сотни представителей "Национального корпуса" пытались демонтировать конструкции, установленные на пляже.
Их действиям помешала полиция.

Об этом сообщает местное издание "Пушкинская", передает Цензор.НЕТ.

Представители "Нацкорпуса" планировали демонтировать металлические сваи, которые, по их мнению, были незаконно установлены на пляже месяц назад. Сваи на этом пляже появляются не впервые: ранее в ситуацию вмешалась местная власть и их демонтировали.

Отмечается, что полиция ждала активистов еще до начала акции. Также на место происшествия приехал местный депутат Александр Шеремет. Последний заявил, что полиция "отстаивает интересы арендатора пляжа", не пуская активистов к участку под застройку.

Шеремет отметил, что по документам на месте конструкции должны находиться топчаны. При этом активисты не могут демонтировать сваи без разрешения профильного городского департамента.

В "Нацкорпусе" считают, что сегодня полиция "помогает застройщику захватить часть пляжа", потому что в прошлый раз "правоохранители вели себя по-другому".

Во время словесных перепалок между протестующими и полицией возникла драка. После окончания столкновений активисты заявили, что будут ждать представителей департамента городского хозяйства. Впрочем, разрешительных документов на снос металлических конструкций им так и не предоставили.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В МВД сообщили детали о пострадавших полицейских
В Одессе подозреваемый достал гранату прямо в зале суда
Главу ПриватБанка не смогли уволить через суд
Нацбанк обнародовал правила работы коллекторских компаний
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГБР прорвалось в музей Гончара с картинами Порошенко
noimageДело Майдана: экс-министр обороны заочно арестован
noimageМОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID
noimageСитуация у музея Гончара
noimageПассажирские поезда запустят раньше, чем планировалось
Лента новостей