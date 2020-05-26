"Нацкорпус" вступил в конфликт с полицией на пляже в Одессе

Об этом сообщает местное издание "Пушкинская", передает Цензор.НЕТ.

Представители "Нацкорпуса" планировали демонтировать металлические сваи, которые, по их мнению, были незаконно установлены на пляже месяц назад. Сваи на этом пляже появляются не впервые: ранее в ситуацию вмешалась местная власть и их демонтировали.

Отмечается, что полиция ждала активистов еще до начала акции. Также на место происшествия приехал местный депутат Александр Шеремет. Последний заявил, что полиция "отстаивает интересы арендатора пляжа", не пуская активистов к участку под застройку.

Шеремет отметил, что по документам на месте конструкции должны находиться топчаны. При этом активисты не могут демонтировать сваи без разрешения профильного городского департамента.

В "Нацкорпусе" считают, что сегодня полиция "помогает застройщику захватить часть пляжа", потому что в прошлый раз "правоохранители вели себя по-другому".

Во время словесных перепалок между протестующими и полицией возникла драка. После окончания столкновений активисты заявили, что будут ждать представителей департамента городского хозяйства. Впрочем, разрешительных документов на снос металлических конструкций им так и не предоставили.



