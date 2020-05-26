МОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID

Национальная служба здоровья опубликовала перечень бесплатных услуг для пациентов с коронавирусом. Перечень во вторник, 26 мая, обнародован на Правительственном портале.

Согласно сообщению, НСЗУ выплатила почти 163 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Так, медучреждению платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная.

По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается, что Нацслужба здоровья платит "экстренке" за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.

В стационаре пациенты с коронавирусом получают такие бесплатные услуги:

тестирование на SARS-Co-V-2,

лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови),

медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами,

кислородную поддержку,

интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости,

обезболивание и медикаментозную терапию,

консультации врачей других специальностей и тому подобное



"Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящее в перечень больниц, определенных для госпитализации, и получают выплаты только в апреле (10,8 млн грн)", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, за медпомощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.

Напомним, ранее в Кропивницком мужчина на бесплатное лечение от коронавируса потратил более 26 тысяч гривен. После візванного резонанса деньги мужчине вернули.

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