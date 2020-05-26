ГБР прорвалось в музей Гончара с картинами Порошенко

Потом они решили провести следственные действия с выставленными картинами. Сотрудники Госбюро расследований прорвались в здание музея Ивана Гончара, где бфвший президент Петр Порошенко во вторник, 26 мая, открыл выставку картин.

Об этом свидетельствует стрим, который ведет PavlovskyNEWS.

В момент штурма произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими на месте депутатами от партии Европейская солидарность. В частности, сопредседатель фракции в Раде Артур Герасимов пытался выяснить у правоохранителей, на каком основании проводится обыск, а также с коллегами и адвокатами пытался попасть внутрь музея. Однако правоохранители их оттеснили, зашли внутрь, у входа остались дежурить двое сотрудников ГБР.

"Расталкивая прессу и народных депутатов, представители Госбюро зашли в помещение. Есть пострадавшие", - говоритсся в сообщении.

Сотрудники Госбюро расследований прорвались в здание музея Ивана Гончара, где бфвший президент Петр Порошенко во вторник, 26 мая, открыл выставку картин. Об этом свидетельствует стрим, который ведет PavlovskyNEWS.

Как пишет Страна, доступ к комнате с картинами Порошенко блокировали сотрудники музея и адвокат экс-президента.





"Для размещения картин в музее Порошенко обратился 23 мая. На данный момент выставка не открыта, сегодня была только презентация, на основании чего я и отказал ГБР", - заявил директор музея Петр Гончар.

"Решение суда о проведении следственных действий мне никто не показывал", - добавил директор музея.





Позже следователи ГБР в сопровождении спецназа зашли в помещение музея для проведения следственных действий.





Отмечается, что на место событий вызвали полицию, которая приехала через 20 минут.





В ГБР сегодня ждали Порошенко на допрос по делу об этих картинах, но он не явился. В музее бывшего президента сотрудники Бюро тоже не застали, поэтому вручили повестку о повторном вызове на допрос его жене Марине, чтобы она передала ее мужу.





В музее Порошенко выставил 43 картины, которые фигурируют в деле о контрабанде. Возле каждой из них висят оригиналы таможенных деклараций.