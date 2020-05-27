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26 мая 20, 19:57
День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате
Киев
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Утром 31 мая начнется праздничная программа телеканала Киев

31 мая День Киева будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Утром начнется праздничная программа телеканала Киев. Там покажут праздничные поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами и радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, Нумер 482, Green Grey.

Кроме того, сообщили в КГГА, в интернете столичные творческие коллективы покажут онлайн-трансляции своих выступлений.

Жители Киева, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорская, 2 смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

Также в КГГА напомнили, что в День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

За прошлые сутки, 26 мая, в Киеве диагностировали 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: это ровно вдвое больше, чем за предыдущий день.
liga.net
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