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Украина
27 мая 20, 10:05
Еще девять поездов запускает Укрзализныця
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Железнодорожники планируют с 1 июня перевозить не более 50% пассажиров от вместимости вагонов.

Железнодорожный госмонополист ПАО Укрзализныця с 1 июня возобновляет движение еще девяти поездов дальнего следование в дополнение к ранее открытым пяти. Об этом компания сообщила вечером во вторник, 26 мая.

Продажа билетов онлайн открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, № 63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82Харьков-Новоалексеевка, №125/126Киев-Константиновка и №10/9Киев-Мариуполь.

При этом заполнять будут не более 50% мест в поездах. Исключение сделано для поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. В ближайшее время в УЗ обещают открыть билетные кассы.

Пассажиры будут допускаться к посадке в поезда только в защитных масках. Также при посадке в вагон планируют мерять пассажирам температуру.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця открыла продажу билетов на 50% мест в пяти поездах Интерсити+: №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.
Korrespondent
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