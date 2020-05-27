В пяти областях Украины нет новых заболевших COVID-19

В пяти областях Украины за сутки нет ни одного нового случая коронавируса. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500. Более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях. В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях за последние сутки новых заболевших нет.
Данные по областям:
Черновицкая - 3144 заболевших (43 за сутки);
Киев - 2739 (29);
Ровенская - 1514 (39);
Киевская - 1474 (16);
Львовская - 1443 (38);
Ивано-Франковская - 1327 (21);
Тернопольская - 1126 (2);
Закарпатская - 1104 (12);
Харьковская - 959 (29);
Винницкая - 932 (22);
Днепропетровская - 905 (10);
Одесская - 853 (11);
Волынская - 814 (9);
Житомирская - 660 (13);
Кировоградская - 489 (7);
Запорожская - 420 (4);
Черкасская - 393 (1);
Хмельницкая - 381 (11);
Николаевская - 281 (0);
Полтавская - 267 (0);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 166 (0);
Донецкая - 155 (0);
Черниговская - 137 (3);
Луганская - 45 (1).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.Напомним, в Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу.