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Новости
Украина
27 мая 20, 10:29
Международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня
авиа
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Украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.

Украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких ограничений на сегодняшний день нет", - отметил он.

Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома", и быть там 14 дней", - сообщил он.
censor.net.ua
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