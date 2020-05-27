Вятровича будут судить за символику СС

Окружной административный суд Киева вызвал на свое заседание депутата Верховной Рады от партии Европейская солидарность Владимира Вятровича, ранее возглавлявшего Институт национальной памяти. Об этом вечером во вторник, 26 мая, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсети.

Он опубликовал копию уведомления о вручении повестки Вятровичу по делу о символике дивизии СС Галичина. Долинский уточнил, что заседание суда состоится 27 мая.

Он напомнил, что в мае 2017 года, будучи директором института Нацпамяти, Вятрович официально заявил, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. По его словам, символика дивизии СС Галичина не подпадает под закон о запрете пропаганды тоталитарного режима.

Как сообщалось ранее, в Госбюро расследований состоялся допрос нардепа от Евросолидарности, бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича по делу о растратах на форуме по Голодомору.