Мэр Черкасс хочет отсудить у Зеленского одну гривню

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко хочет отсудить у президента Владимира Зеленского одну гривню за якобы причиненный им моральный ущерб. Об этом в YouTube сообщил адвокат мэра Черкасс Денис Ципин.





"Мы все помним, что несколько дней назад Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ на это", - заявил адвокат и показал исковое заявление, которое он подал в Печерский районный суд Киева.





"Прошу взыскать с президента Украины Зеленского Владимира Александровича в пользу Бондаренко Анатолия Васильевича моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни", - говорится в заявлении.













"Увидимся с президентом Украины в суде", - заявил Ципин.



