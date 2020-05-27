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Новости
Украина
27 мая 20, 11:46
Мэр Черкасс хочет отсудить у Зеленского одну гривню
Владимир Зеленский
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в Печерский райсуд с иском против президента Владимира Зеленского.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко хочет отсудить у президента Владимира Зеленского одну гривню за якобы причиненный им моральный ущерб. Об этом в YouTube сообщил адвокат мэра Черкасс Денис Ципин.

"Мы все помним, что несколько дней назад Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ на это", - заявил адвокат и показал исковое заявление, которое он подал в Печерский районный суд Киева. 

"Прошу взыскать с президента Украины Зеленского Владимира Александровича в пользу Бондаренко Анатолия Васильевича моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни", - говорится в заявлении. 



"Увидимся с президентом Украины в суде", - заявил Ципин. 

Источник: https://news.liga.net/
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