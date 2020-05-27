В Закарпатской области вспышка коронавируса в селе

В селе Липча Закарпатской области более чем у 10 человек - симптомы коронавируса, но люди отказываются от тестирования. Об этом со ссылкой на и.о. главы Хустской районной государственной администрации Михаила Поповича сообщает Укринформ.





По словам Поповича, районная комиссия по ЧС 25 мая решила усилить карантин в Липче из-за вспышки коронавируса, однако установить блок-пост не удалось, как и протестировать местных жителей.





"Люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - заявил он. По информации Поповича, в селе десяток людей с выраженной симптоматикой COVID-19, сегодня еще трое обратились к медикам.





В Липчу направлена еще одна бригада медиков, которые попробуют провести тестирование. Также районная власть приняла решение, что КПП в селе все-таки установят, чтобы предотвратить распространение инфекции.



