Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.73
USD
26.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 мая 20, 11:48
В Закарпатской области вспышка коронавируса в селе
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В селе Липча Закарпатской области подозревают вспышку коронавируса, но установить блок-пост и провести тестирование местных жителей пока не удалось.
В селе Липча Закарпатской области более чем у 10 человек - симптомы коронавируса, но люди отказываются от тестирования. Об этом со ссылкой на и.о. главы Хустской районной государственной администрации Михаила Поповича сообщает Укринформ.

По словам Поповича, районная комиссия по ЧС 25 мая решила усилить карантин в Липче из-за вспышки коронавируса, однако установить блок-пост не удалось, как и протестировать местных жителей.

"Люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - заявил он. По информации Поповича, в селе десяток людей с выраженной симптоматикой COVID-19, сегодня еще трое обратились к медикам.

В Липчу направлена еще одна бригада медиков, которые попробуют провести тестирование. Также районная власть приняла решение, что КПП в селе все-таки установят, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Погода в Украине: когда ждать "настоящей" зимы
В ДТП попал автобус с украинцами в Венгрии
В Украине резко выросло число зараженных медиков
В Украине резко вырос прирост зараженных COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украину зальют дожди. Прогноз погоды
noimageВ Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха
noimageМэр Черкасс хочет отсудить у Зеленского одну гривню
noimageВятровича будут судить за символику СС
noimageМеждународное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня
Лента новостей