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Украина
27 мая 20, 11:52
В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха
пляж
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В Киеве пляжи откроют с 1 июня в рамках третьего этапа выхода из карантина.
В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Об этом в эфире Громадського радио сообщил начальник службы содержания водных объектов КП Плесо Андрей Логвиненко.

"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Мы обратились с письмом в Госпродспотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - отметил Логвиненко.

По его словам, сейчас сотрудники ждут дополнительных обследований сотрудников ГСЧС  и Госпродспотребслужбы, чтобы пляжи прошли проверку и были безопасными для посетителей.

Источник: https://news.liga.net/
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