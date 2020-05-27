Смертельный препарат от COVID. Чем лечат в Украине

Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин в качестве лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования показали, что они могут повысить вероятность смерти пациента.

До этого гидроксихлорохин ежедневно принимал президент США Дональд Трамп. Он также есть в украинском протоколе лечения. В Минздраве на этой неделе будут рассматривать вопрос об исключении гидроксихлорохина. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 26 мая сообщил о временном прекарщении клиническх испытаний лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства против коронавируса SARS-CoV-2.

Он сослался на исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Lancet 22 мая. Из этого материала следует, что пациенты с новым коронавирусом, для лечения которых используются хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от болезни COVID-19.

Проанализировав данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности аритмию.

Смертность в контрольной группе составила 9,3 процента. В группах, принимавших гидроксихлорохин - 18 процентов; хлорохин - 16,4 процента; совместно с антибиотиками - более 22 процентов.

При этом, как отметил глава ВОЗ, эти препараты считаются в целом безопасными при аутоиммунных заболеваниях или малярии, для лечения которых изначально и создавалась учеными. В организации подчеркнули, что продолжат изучать все доступные на данный момент материалы.

Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие. Хлорохин обычно назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки.

Изначально было известно, что они обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. Гидроксихлорохин также редко может приводить к фульминантному гепатиту и отслоению кожи.

Более того, в середине апреля было опубликовано крупное исследование Ведомства по делам ветеранов США и группы ученых по применении гидроксихлорохина, которое также показало более высокую смертность у пациентов с коронавирусом.

В первые месяцы эпидемии ученые в Китае пробовали лечить коронавирус разными методами и препаратами. Некоторые исследования показали положительный эффект от терапии гидроксихлорохином, но в печати они так и не появились.

Главным идеологом применения гидроксихлорохина после этого стал скандальный французский инфекционист Дидье Рауль, который заявляет, что успешно применяет это препарат уже 30 лет.

Эту идею подхватил американский президент. Он заверял, что этот препарат может "коренным образом изменить ситуацию" для заразившихся коронавирусом.

ВОЗ внесла его в список наиболее перспективных вариантов терапии наряду с ремдезевиром и двумя комбинациями лопинавира и ритонавира в рамках программы Солидарность, к которой присоединились больницы по всему миру.

Ретроспективное исследование американских ученых показало, что в контрольной группе умерли 11,4 процента пациентов, в группе на гидроксихлорохине - 27,8 процента, а среди получавших комбинацию с азитромицином смертельных случаев было 22 процента. Об этом в материале Умирает каждый девятый.

Гидроксихлорохин был внесен в украинский протокол лечения в апреле. Он прописывался в дозировке 400 мг, как при диагнозе COVID-19, так и подозрении, в случае тяжелого течения заболевания.

27 мая на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на этой неделе рабочая группа при Минздраве будет рассматривать вопрос необходимости исключения гидроксихлорохина.

"Группа состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи", - сообщил министр.

Наиболее перспективным препаратом для лечения коронавируса сейчас считается Ремдесивир. 1 мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало экстренное разрешение на его использование в США.

Регулятор указывает, что информационные бюллетени о применении Ремдесивир при лечении COVID-19 должны быть доступны для медицинских сотрудников и пациентов. В них также необходимо сообщить о его дозировках, возможных побочных эффектах и сочетаемости с другими лекарствами.

Ремдесивир - американский противовирусный препарат широкого спектра действия. Он блокирует репликацию коронавирусов некоторых других видов.

Этот экспериментальная противовирусная формула была разработана компанией Gilead для лечения лихорадки Эбола и доказала свою безопасность для человека.