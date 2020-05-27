Кабмин объединил Львов с 20 населенными пунктами в ОТГ

Кабмин создал объединенную территориальную громаду (ОТГ) Львова, объединив город с еще около 20 соседними населенными пунктами. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба местного горсовета.

"Львовская ОТГ создана! Спасибо всем, кто вник в проблему, подробно разобрался с аргументами сторон и принял такое решение", - сказал он.

По информации ZAXID.net, во Львовскую ОТГ вошли Винниковский, Дублянский горсоветы, Брюховицкий и Рудненский поселковые советы, а также Грибовицкий (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи), Грядовский (Гряда, Воля-Гомулецкая), Зашковский (Зашков, Завадов, Зарудцы), Лисиничевский (Лисиничи, Подборцы), Малеховский и Обильно-Русский (Рясное, Подрясное) сельские советы.

Отдельно правительство разрешило создать Сокольницькую ОТГ (в составе Сокольницького и Годовицко-Басовского сельских советов) и Оброшинскую ОТГ (в составе Оброшинского, Ставчанского и Конопницкого сельсоветов), утверждают в издании.