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Новости
Украина
28 мая 20, 09:47
В Украине на 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19
COVID-19
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По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксированы уже более 22,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в целом в Украине зафиксировали 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.

С начала пандемии в Украине умерли 669 человек (+11 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 7 995 человек (+444 сутки).


Количество активных больных за сутки выросло на 22 пациента до 13 274 человек.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ривненской области (74 случая), Львовской области (70 случаев), Черновицкой области (57 случаев) и Киеве (50 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
м. Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. 

По состоянию на утро 28 мая 2020 г. в Центр поступили 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.





На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 03

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 04

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 05

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 06
censor.net.ua
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