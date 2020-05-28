Вознесение Господне 2020: традиции, как праздновать

Полное название праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Иисус Христос на сороковой день после своего Воскресения явился ученикам в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил апостолов и вознесся на небо.

К ученикам Спасителя явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит их. Он будет находиться рядом с ними незримо.

Когда отмечается





Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40 день после нее и всегда приходится на четверг.





В 2020 году православные Вознесение отмечают 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.









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Как праздновать Вознесение





На Вознесение священнослужители в православных храмах во время службы меняют облачения красного цвета на белые, в которых служат следующие десять дней - до праздника Троицы, 7 июня.





В этот день по традиции паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь.









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Что нельзя и что можно делать на Вознесение





В этот праздничный день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.





Верующие стараются посетить службу в храмах. Из-за карантина многим советуют не нарушать режим изоляции, а посмотреть церковную службу онлайн и молиться дома.





Вечером можно собраться с близкими за праздничным столом.





Можно прочитать праздничный гимн:"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".









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Традиции и обряды на Вознесение





Этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. И с ним связано немало поверий.





Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит сам Господь. Поэтому на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Этим вы оскорбляете Бога.





Также хозяйки готовили особые блинчики и печенья-"лесенки" - "Христу на дорожку", которыми угощали малоимущих.





Считается, что на Вознесение особенно громко поют соловьи. Тому, кто поймает соловья, в этот год очень повезет.









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Поздравления





Особого приветствия в этот день нет, главное, чтобы ваше поздравление было искренним и шло от сердца.





С Вознесением Господним

Поздравляет всех народ,

Пусть исправится негодник,

А хороший - мир найдет.

Почитаем день великий,

Веру все в душе хранят.

Поздравляем! Прочь же, лихо!

Здравствуй, праздничный обряд!

***

Все мы празднуем сегодня

День и светлый, и святой.

С Вознесением Господним,

Будет пусть Христос с тобой!

Сохраняя в сердце веру,

Защищая от обид,

Христиан пускай всех верных

Он от горестей хранит!









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***

Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

***

Желаем светлой радости,

Хорошего здоровья,

Безбедной, долгой старости.

Пусть вас хранит с любовью

Христос! И в вере праведной

Найдете вы спасение.

С чудесным, ярким, радужным

Господним Вознесением!

***

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день – Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!





Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

И чтоб глаза твои от радости сияли!









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В этот солнечный день мы поздравляем вас с Вознесением Господнем. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце - любящим. Желаем вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.

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Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть Бог охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит только радость и позитив.

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Поздравляем вас со светлым праздником Воскресения! Желаем вам мира и гармонии в душе, здоровья вам и вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.