Вознесение Господне 2020: традиции, как праздновать

Как отмечают Вознесение Господне в 2020 году и как правильно провести этот день?
Полное название праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. История Вознесения
Согласно Евангелию, Иисус Христос на сороковой день после своего Воскресения явился ученикам в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил апостолов и вознесся на небо.
К ученикам Спасителя явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит их. Он будет находиться рядом с ними незримо.
Когда отмечается
Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40 день после нее и всегда приходится на четверг.
В 2020 году православные Вознесение отмечают 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.
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Как праздновать Вознесение
На Вознесение священнослужители в православных храмах во время службы меняют облачения красного цвета на белые, в которых служат следующие десять дней - до праздника Троицы, 7 июня.
В этот день по традиции паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь.
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Что нельзя и что можно делать на Вознесение
В этот праздничный день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.
Верующие стараются посетить службу в храмах. Из-за карантина многим советуют не нарушать режим изоляции, а посмотреть церковную службу онлайн и молиться дома.
Вечером можно собраться с близкими за праздничным столом.
Можно прочитать праздничный гимн:"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".
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Традиции и обряды на Вознесение
Этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. И с ним связано немало поверий.
Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит сам Господь. Поэтому на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Этим вы оскорбляете Бога.
Также хозяйки готовили особые блинчики и печенья-"лесенки" - "Христу на дорожку", которыми угощали малоимущих.
Считается, что на Вознесение особенно громко поют соловьи. Тому, кто поймает соловья, в этот год очень повезет.
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Поздравления
Особого приветствия в этот день нет, главное, чтобы ваше поздравление было искренним и шло от сердца.
С Вознесением Господним
Поздравляет всех народ,
Пусть исправится негодник,
А хороший - мир найдет.
Почитаем день великий,
Веру все в душе хранят.
Поздравляем! Прочь же, лихо!
Здравствуй, праздничный обряд!
***
Все мы празднуем сегодня
День и светлый, и святой.
С Вознесением Господним,
Будет пусть Христос с тобой!
Сохраняя в сердце веру,
Защищая от обид,
Христиан пускай всех верных
Он от горестей хранит!
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Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.
***
Желаем светлой радости,
Хорошего здоровья,
Безбедной, долгой старости.
Пусть вас хранит с любовью
Христос! И в вере праведной
Найдете вы спасение.
С чудесным, ярким, радужным
Господним Вознесением!
***
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день – Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И чтоб глаза твои от радости сияли!
pixabay.com
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В этот солнечный день мы поздравляем вас с Вознесением Господнем. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце - любящим. Желаем вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.
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Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть Бог охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит только радость и позитив.
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Поздравляем вас со светлым праздником Воскресения! Желаем вам мира и гармонии в душе, здоровья вам и вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.