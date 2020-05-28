Штормовое предупреждение. В Украину идет циклон

По данным Укргидрометцентра, 28 мая днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на Левобережье - грозы, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





По Киеву и Киевской области – дождь.





Синоптик Наталья Диденко уточнила, что из Турции в Украину переместился циклон, который обусловит значительные дожди.





"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", - отметила Диденко.





Температура воздуха днем ​​предполагается +15, +20 градусов, на востоке вплоть +20, +25 градусов.



