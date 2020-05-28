Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.60
USD
26.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 мая 20, 11:05
Штормовое предупреждение. В Украину идет циклон
дождь,осень,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Синоптики предупреждают, что дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.
По данным Укргидрометцентра, 28 мая днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на Левобережье - грозы, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По Киеву и Киевской области – дождь.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что из Турции в Украину переместился циклон, который обусловит значительные дожди.

"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", - отметила Диденко.

Температура воздуха днем ​​предполагается +15, +20 градусов, на востоке вплоть +20, +25 градусов.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Синоптики предупреждают о похолодании
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Дожди по всей Украине, грозы на востоке и юге
Заморозки, снег и штормовое предупреждение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США передадут Украине боевые катера Mk IV на $125 млн
noimageКоронавирус. Число заболевших в Украине выросло почти до 500
noimageВиктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева
noimageВознесение Господне 2020: традиции, как праздновать
noimageВ Украине на 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19
Лента новостей