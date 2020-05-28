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Новости
Украина
28 мая 20, 11:08
Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева
Виктор Ляшко
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Главный санврач Виктор Ляшко не исключил, что будет баллотироваться на должность мэра Киева
Интересным предложением назвал вопрос о выдвижении в мэры Киева главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

Отвечая на вопрос, не собирается ли он идти в политику, Ляшко подчеркнул, что он уже политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения.

На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в мэры Киева, Ляшко ответил: "Интересное предложение, можем посмотреть, подискутировать, поговорить..."

При этом о возможных планах занять кресло главы МОЗ Ляшко ответил, что его называли кандидатом и после отставки Зоряны Скалецкой, и после отставки Ильи Емца. "Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова (действующего министра - ред.). Вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", – заявил он.

Источник: https://news.liga.net/
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