Коронавирус. Число заболевших в Украине выросло почти до 500

В Украине за сутки зафиксировано 477 заболевших COVID-19, это на 156 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





На утро 28 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 382 человек, 669 человек умерли, 8439 пациентов выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев заболевания (сутками ранее - 321), 11 человек умерли (сутками ранее - 14), выздоровели 444 пациента (сутками ранее - 420).





На амбулаторном лечении находится 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медика. Госпитализация понадобилась для 6872 человек, из них 265 детей и 811 медиков.





Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 263 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.



