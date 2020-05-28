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Новости
Украина
28 мая 20, 11:10
Коронавирус. Число заболевших в Украине выросло почти до 500
COVID-19
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В Украине с начала эпидемии выявлено 22 382 заболевших коронавирусом, 669 человек умерли. от COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 477 заболевших COVID-19, это на 156 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На утро 28 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 382 человек, 669 человек умерли, 8439 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев заболевания (сутками ранее - 321), 11 человек умерли (сутками ранее - 14), выздоровели 444 пациента (сутками ранее - 420).

На амбулаторном лечении находится 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медика. Госпитализация понадобилась для 6872 человек, из них 265 детей и 811 медиков.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 263 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

Источник: https://news.liga.net/
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