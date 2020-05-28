Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.60
USD
26.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 мая 20, 21:00
В июне украинцы получат 2 дополнительных выходных дня
выходной
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всего в июне украинцы будут отдыхать в 10 выходных дня

В июне 2020 года у украинцев будет два дополнительных выходных дня: один в начале месяца, второй — в самом конце.

Это связано с переносом государственных праздников в будние дни, сообщает "Вечірній Київ".

Указано, что всего в июне украинцы будут отдыхать в 10 выходных дня.

В частности, нерабочими в этом месяце будут 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 и 29 числа.

Известно, что 7 июня в стране будут отмечать Троицу, а 28 июня — День Конституции Украины.


Как отмечается, поскольку эти праздники приходятся на воскресенье, выходные дни переносятся на понедельники, 8 и 29 июня соответственно.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.
Delo
Ещё по теме:
Весной украинцы получат четыре дополнительных выходных
Антипасха-2020: Что можно и нельзя делать в большой праздник
Пасхальная корзина: Во сколько обойдётся и как освятить
Какой будет погода на Пасху 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд отправил под арест Микитася
noimageО размере состояния Порошенко и месте в рейтинге богатеев
noimageУкраина открывает 66 пунктов пропуска на границе с Европой
noimageСША передадут Украине боевые катера Mk IV на $125 млн
noimageКоронавирус. Число заболевших в Украине выросло почти до 500
Лента новостей