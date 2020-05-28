В июне украинцы получат 2 дополнительных выходных дня

В июне 2020 года у украинцев будет два дополнительных выходных дня: один в начале месяца, второй — в самом конце.

Это связано с переносом государственных праздников в будние дни, сообщает "Вечірній Київ".

Указано, что всего в июне украинцы будут отдыхать в 10 выходных дня.

В частности, нерабочими в этом месяце будут 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 и 29 числа.

Известно, что 7 июня в стране будут отмечать Троицу, а 28 июня — День Конституции Украины.





Как отмечается, поскольку эти праздники приходятся на воскресенье, выходные дни переносятся на понедельники, 8 и 29 июня соответственно.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.