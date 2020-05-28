Украина открывает 66 пунктов пропуска на границе с Европой

Украина откроет еще 66 пунктов пропуска на государственной границе со своей стороны в ночь с 28 на 29 мая. В то же время, еще 56 КПП останутся пока закрытыми. Правительственное решение об открытии границы вступит в силу этой ночью. Об этом на Фейсбук-странице ведомства 28 мая сообщила пресс-служба ГПСУ.

Соответствующие изменения о работе пунктов пропуска внесены КМУ в распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года. Поэтому временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые восстанавливают свою работу не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ.

Однако, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко не исключено, что не все пограничные пункты сопредельных стран смогут успеть также восстановить работу с 29 мая.

- Украинская сторона будет готова осуществлять контроль в этих дополнительно открытых пунктах пропуска ... Будут ли они полноценно функционировать, можно будет говорить только завтра или на следующий день (29-30 мая). Не исключено, что сопредельные страны с 00:00 также откроют все эти направления со своей стороны, - подчеркнул Демченко.

Полный список открывающихся пунктов пропуска можно скачать на правительственном портале.