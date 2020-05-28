Суд отправил под арест Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-нардепа и бывшего президента Укрбуда Максима Микитася. Об этом сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 28 мая.

Указано, что Микитась будет находиться под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога. При этом сумму залога увеличили до 100 млн гривен.

В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщает, что апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который сначала ограничился домашним арестом.

Указано, что в суде прокурор смог обосновать нецелесообразность домашнего ареста тем, что:

Напомним, 3 апреля Высший антикоррупционный суд взыскал с Максима Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залоги назначил новый – 100 млн гривен. А 20 апреля суд отказал прокурору САП во взятии под стражу Максима Микитася, хотя он не внес залог в 100 млн.

Как известно, Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

Суд назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен.