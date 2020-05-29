Боевики вернулись на свои позиции возле Петровского

Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области. Об этом вчера, 28 мая, заявил на онлайн-заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет Укринформ.

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"СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - подчеркнул чиновник.

Дипломат заявил, что невозможно перейти ко второму этапу реализации минских соглашений - политическому, чего так добивается Кремль, пока не выполнены согласованные в Париже в декабре 2019-го меры по стабилизации ситуации безопасности в зоне боевых действий.

Это не первый раз, когда "гибриды" РФ возвращаются на прежние позиции, которые, по договоренностям, должны пустовать.

ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

