Боевики вернулись на свои позиции возле Петровского

Боевики вернулись на свои позиции на участке разведения в Петровском – дипломат На участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области (скриншот из видео Радио Свобода) 29.05.2020, 07:40 .fbhover {fill:#858585;} #slide-to-comment:hover .fbhover {fill: #fff;} 0 .twitterhover {fill:#858585;} #slide-to-comment:hover .twitterhover {fill: #fff;} .commenthover_ {fill:#858585;} #slide-to-comment:hover .commenthover_ {fill: #fff;}.st0_comment{fill:#FFFFFF;stroke:#858585;stroke-miterlimit:10;} 0 По словам дипломата Евгения Цимбалюка, Россия нарушает "нормандские" договоренности и вместо создания новых участков разведения захватывает прежние
Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области. Об этом вчера, 28 мая, заявил на онлайн-заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет Укринформ.
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"СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - подчеркнул чиновник.
Дипломат заявил, что невозможно перейти ко второму этапу реализации минских соглашений - политическому, чего так добивается Кремль, пока не выполнены согласованные в Париже в декабре 2019-го меры по стабилизации ситуации безопасности в зоне боевых действий.
Это не первый раз, когда "гибриды" РФ возвращаются на прежние позиции, которые, по договоренностям, должны пустовать. СПРАВКА.
ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).