Азовского море стало солонее в 1,5 раза

Азовское море стало гораздо солонее за последние годы. И если для камбалы и пиленгаса это плюс, то бычка и судака стало ловиться гораздо меньше, поэтому промышленный лов первых двух видом могут разрешить с 2021 года. Об этом "Бердянску 24" рассказал заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии моря (ИРЭМ), кандидат биологических наук Константин Демьяненко.

Он отметил, что соленость моря выросла в 1,5 раза, да и само оно поменялось. Стали другими химический состав воды, ихтиофауна, беспозвоночные.

С 2006 по 2019 годы год показатель средней солености Азовского моря изменился с 9.4 до 14 промилле, что сказалось благоприятно на эффективности нереста морских рыб. Но, вместе с тем, стало причиной существенного ограничения ареала распространения видов, которые предпочитают более пресную воду. Главной причиной повышения концентрации соли считают уменьшение притока пресной воды из Дона и Кубани, а также глобальное потепление.

Если в 2017 году вылов бычков в Азовском море Украиной составлял 23,7 тысяч тонн, то в 2020 - это менее 8 тыс тонн.

Камбалы (азовского калкана) стало гораздо больше после того, как соленость воды превысила отметку в 12 промилле, условия для нереста снова стали благоприятны. Природных врагов у азовского калкана практически нет, а кормовой базы (в виде мелких бычков) - достаточно.

Поэтому есть все предпосылки для возобновления с 2021 года ловли калкана сетями. ЧТо касается пиленгаса, то в конце 2020 года будет обсуждаться вопрос о возобновлении промыслового лова и его. Тюлька как и раньше - водится в изобилии.

Лишние промилле соли в воде Азовского моря привели к тому, что тарань переместилась к восточным берегам Азовского моря, а промышленный лов судака запрещен. Лишь до 5 тонн этого вида может быть изъято (Украиной и Россией в совокупности) для искусственного воспроизводства.

Азовская хамса– мигрирующий вид и добывается, главным образом, на путях зимовальных миграций и зимовальных скоплениях в северо-восточной части Черного моря, куда Украине нет доступа. Таким образом, Украина может вести эффективный специализированный промысел хамсы лишь в течение осени и в южной части Азовского моря в районе Керченского пролива.

Повышение солености также сделало море комфортнее для обитания дельфинов.