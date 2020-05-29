Вакарчук подал декларацию за 2019 год

Народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук 28 мая подал декларацию о доходах за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций НАПК.

Так, за прошлый год Вакарчук задекларировал около 3,7 миллиона гривен дохода.

В частности, политик получил 169,5 тысячи гривен зарплаты как депутат, 2,5 миллиона гривен дивидендов от ООО Суперсимметрия и 669,7 тысячи гривен по вкладу в АО Райффайзен Банк Аваль, 44,5 тысячи гривен от отчуждения ценных бумаг, 300 тысяч гривен гонораров, шесть тысяч гривен роялти от политической партии Голос и 49 тысяч гривен компенсации от страховой компании за ремонт автомобиля.

Сожительница Вакарчука Ляля Фонарева задекларировала 250 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 98 тысяч гривен зарплаты и более 475 тысяч прироста средств на счетах "в связи с управлением денежными активами".

В собственности у Вакарчука и Фонаревой есть три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв. м, 475,8 кв. м и 186,3 кв. м, общей стоимостью 6,4 миллиона гривен, а также дачный дом площадью 121 кв. м и земельный участок площадью 598 кв. м. в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области стоимостью 752,6 тысячи гривен и 411,3 тысячи гривен соответственно.

Музыкант и его гражданская супруга имеют четыре автомобиля: BMW 528I 2012 года выпуска стоимостью 590,5 тысячи гривен, Range Rover 2015 года выпуска стоимостью 3,1 миллиона гривен, BMW G32 640i xDrive 2018 года выпуска стоимостью 2,07 миллиона гривен и Renault Laguna 1994 года выпуска, который не снят с регистрации после отчуждения по доверенности.

Вакарчук является конечным бенефициаром ООО Суперсимметрия, ООО Африка, швейцарской компании Amber Production AG и лихтенштейнской Agate Stiftung.

Политик также владеет акциями ПАО Стахановский завод ферросплавов, ПАО Мариупольский завод тяжелого машиностроения и Amber Production AG.

У него есть 3,035 миллиона гривен на счету в Райффайзен Банк Аваль, 12 тысяч долларов в Bank of America, портфель активов в управлении в швейцарском банке Banque Pictet & Cie SA стоимостью 1,16 миллиона долларов.

Сожительница в свою очередь имеет 1993 гривен, 36 долларов и 122 евро в ПриватБанке, 309 тысяч долларов и 2990 швейцарских франков в швейцарском банке Union Bancaire Privee.

Наличными Вакарчук хранит 1,8 миллиона гривен, 230 тысяч долларов, 137 тысяч евро. У Фонаревой есть 43,7 тысячи долларов и 352 тысячи гривен.

Помимо этого, он имеет право требовать выплату гонорара артиста за 2016-2017 годы по договору на сумму 470 тысяч евро.

Из ценных вещей артист задекларировал рояль Bechstein модели А 160, цену которого не указал.

Расходы Вакарчука в прошлом году составили более 6,7 миллиона гривен. Среди них есть вклад на поддержку партии Голос в мае 2019 года в размере 1,6 миллиона гривен и 1,6 миллиона гривен на приобретение автомобиля.

Напомним, в феврале Вакарчук задекларировал 13 миллионов гривен гонорара от концертов Океана Эльзы в 2016-2017 годах.